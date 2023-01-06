Пассажиров вернувшегося в Новосибирск самолёта отправили в Таиланд другим бортом

Ранее самолёт вернулся в Новосибирск из-за повреждения лобового стекла

06 января 2023, 17:40, ИА Амител

Самолет/ Фото: unsplash.com

Пассажиры самолёта авиакомпании «Азур Эйр», летевшего из Новосибирска в таиландский город Утапао и вернувшегося в аэропорт вылета, отправились в Таиланд другим бортом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ведомстве изданию сообщили, что новый рейс вылетел уже в 14:53 по барнаульскому времени. Всего на борту вернувшегося лайнера было 263 пассажира, из них 71 ребёнок.

Напомним, что первый самолёт вылетел из Новосибирска около часов 7 часов утра по местному времени, а затем вернулся назад. После возвращения воздушного судна Новосибирский следственный отдел на транспорте СК РФ начал проверку по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).

Красноярская транспортная прокуратура тоже начала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.