Самолёт экстренно вернулся в аэропорт Новосибирска после вылета в Таиланд

Причиной стало повреждение остекления кабины пилота

06 января 2023, 14:45, ИА Амител

Самолет/ Фото: unsplash.com

Самолёт, который совершал рейс из Новосибирска в таиландский город Утапао вернулся в место вылета из-за повреждения остекления кабины пилота. Сейчас пассажиры ожидают вылета в аэропорту Новосибирска имени Покрышкина. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Самолет вылетел 6 января около 7 часов утра по местному времени и вскоре вернулся назад. Сейчас в Новосибирске ещё одного вылета ждут 263 пассажира, из них 71 ребёнок.

После возвращения самолёта Новосибирский следственный отдел на транспорте СК РФ начал проверку по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).

Напомним, что 5 января в Алтайском крае из-за непогоды отменили 10 автобусных рейсов из Барнаула в Курью, Краснощёково, Поспелиху, Староалейское, Чарышское, Змеиногорск и Усть-Каменогорск. Кроме того, временно были приостановлены перевозки пассажиров из Рубцовска в сторону Змеиногорска, Горняка и села Михайловского.