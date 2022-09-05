Патриарх Кирилл призвал богатых делиться с бедными, чтобы не попасть в ад

Чем больше у человека денег, тем больше ответственности за это его земное существование, заявил предстоятель РПЦ

5 сентября 2022, 07:15, Никита Черников

Патриарх Кирилл призвал богатых делиться с нуждающимися, чтобы оправдать свои доходы и не попасть в ад.

«Если богатый способен отдать значительную часть своих средств другим — тем, кто нуждается, тем, кто страдает, — тогда обладание богатством становится оправданным, <...> и этот человек будет пополнять своё богатство — Господь будет помогать ему увеличивать свои материальные возможности, покуда эти возможности служат другим людям, особенно находящимся в критической жизненной ситуации», — цитирует его ТАСС.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что если богатый человек не может помочь другому, то «это путь в ад».

«Если богатый человек не видит скорби другого и не помогает — это, ясно, путь в сторону от Бога, от Христа и его царства. Чем больше у человека денег, тем больше ответственности за это его земное существование», — сказал он в проповеди после воскресной литургии в храме Христа Спасителя.

Ранее патриарх Кирилл призвал россиян не терять национального самосознания.

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