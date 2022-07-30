Перекрытие улицы Брестской в Барнауле продлили

В Барнауле продлили перекрытие по улице Брестской до 28 августа. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Это связано с увеличением объёмов работ по ремонту тепловой сети.

«Энергетики просят участников дорожного движения быть внимательными при проезде указанного участка улично-дорожной сети и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда. А также приносят извинения за доставленные неудобства», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Барнауле ограничат движение на двух улицах из-за ремонта трубопровода на ул. Партизанской, от здания № 153 до здания № 147.