Переохлаждение и смерть. Врач о том, почему нырять в ледяную прорубь на Крещение можно далеко не всем

К такой экстремальной традиции нужно готовиться ещё с лета, настаивает Татьяна Репкина

15 января 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

19 января Православная церковь отмечает Крещение Господне – один из самых главных христианских праздников. Главная традиция этого дня для многих россиян – окунание в ледяную воду. Впрочем, на самом деле почти все священники не считают это основным крещенским ритуалом. По их словам, духовное очищение намного важнее, чем телесное. Кроме того, нырять в прорубь – очень опасный экстрим, предупреждает главный врач Алтайского краевого центра медицинской профилактики Татьяна Репкина. По её словам, некоторым категориям вообще ни в коем случае нельзя окунаться в ледяную воду. А другим перед ритуалом следует тщательно готовиться – минимум полгода.

О том, чем может обернуться крещенское купание для неподготовленного человека, – в материале amic.ru.

Вплоть до летального исхода

К сожалению, во время крещенских купаний в России ежегодно гибнут люди, констатирует Репкина. По её словам, во многих случаях ныряние в прорубь заканчивается бедой, из-за того что человек не подготовлен.

"Если ты никогда этого не делал и это единоразовая акция, экстрим может вылиться в переохлаждение. А оно влечёт за собой обострение хронических заболеваний. Но даже если человек здоров, могут возникнуть и новые недуги. Как итог, купание может закончиться пневмонией, пиелонефритом, циститом и другими проблемами. Поэтому необходимо к этому ритуалу подходить обдуманно и крайне осторожно", – рассказывает доктор.

По словам Татьяны Репкиной, самое страшное, что может случиться во время окунания, – спазм сосудов. Такое состояние вполне может привести к смерти.

"Если уж вы решили купаться на Крещение, то прислушивайтесь к своему организму. Необходимо хорошее самочувствие. Давление перед этим тоже нужно измерить. Резкий перепад температуры может вызвать системный спазм. К сожалению, есть случаи, когда из-за этого погибают. Открывается острый коронарный синдром или острое нарушение мозгового кровообращения. Далеко не всегда человека удаётся спасти", – говорит врач.

Медик ни в коем случае не советует нырять в прорубь и погружаться с головой, чтобы минимизировать риски. Идеально – постепенно зайти в воду по грудь и так же постепенно выйти на сушу. Естественно, нельзя перед этим пить спиртное – так риск спазма сосудов ещё выше.

После купания нужно как можно быстрее зайти в тёплое помещение, вытереться насухо и надеть тёплую одежду. Лучше отогреться горячим чаем. И ни в коем случае нельзя спасаться от холода алкоголем.

Тем, у кого есть хронические заболевания или острые заболевания, медик рекомендует вообще даже не думать ни о каких купаниях.

"Недаром говорят, что процесс омовения – это, скорее, символический ритуал. Куда важнее духовное очищение. Поэтому нужно помнить о своей безопасности и здоровье. Если уж так хочется, омыться можно и дома в ванной, без риска для себя. Ледяная вода – не самое главное", – считает доктор.

Детей оставьте дома

Находятся и те, кто вместе с собой заставляет окунаться детей. Это просто безответственно, настаивает доктор. По её словам, несовершеннолетним подобные зимние забавы строго противопоказаны.

"Детки-то ещё меньше размером, чем взрослые. Поэтому и переохлаждение происходит быстрее. Поэтому родитель должен спросить себя, оправданный ли это риск – тащить ребёнка в ледяную прорубь. Для него это будет не только вред здоровью, но ещё и сильный эмоциональный шок", – пояснила Репкина.

Не пей, братец, из проруби

Пить воду из купели, даже после того как её освятили, тоже ни в коем случае нельзя. По словам врача, это лёгкий способ заработать себе отравление. К сожалению, такие случаи тоже происходят на каждое Крещение, отмечает специалист.

"Здесь тоже нужно оставаться цивилизованными людьми. Воду из открытых водоёмов пить нельзя. Тем более в месте, где купается много людей. Это чревато кишечными отравлениями", – пояснила доктор.

Вот так лучше не делать

А как подготовиться?

Если уж вы решили, что вам обязательно нужно окунуться в прорубь на Крещение, готовиться к этому ритуалу нужно как минимум за полгода.

"Закаливание – это очень хорошо и полезно. Но это медицинское понятие, которое с единоразовым окунанием в прорубь ничего не имеет. Закаляться нужно начинать ещё летом, постепенно понижая температуру. Лучше всего делать это под наблюдением врача. Тогда и к Крещению вы будете подготовлены, и сведёте риски к минимуму", – поясняет Репкина.

Так что если вы заранее не занялись закаливанием, на это Крещение будет правильным не окунаться в ледяную воду. Лучше дождитесь лета и начните закаляться, чтобы подготовиться уже к следующему Крещению.