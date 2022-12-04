Первую ледовую переправу открыли в Алтайском крае

В Алтайском крае открыли первую ледовую переправу, сообщили в региональном ГУ МЧС.

С 2 декабря проезд массой до двух тонн разрешён через Обь в Камне-на-Оби. Толщина ледовой дороги там составляет 20-30 сантиметров, что гарантирует безопасное движение транспорта.

Ожидается, что в течение декабря будет открыто ещё несколько переправ.

«Пребывание на зимнем водоёме или рядом с ним требует осторожности. Выезд на лёд на автотранспорте безопасен только на прошедших освидетельствование ледовых переправах. Не допускайте превышения установленной грузоподъёмности. Обязательно расскажите детям о рисках пребывания на льду водоёмов. Также обращаем внимание любителей зимней рыбалки на необходимость строгого соблюдения правил безопасности», — напомнили о правилах безопасности в ведомстве.

Ранее в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за морозов.