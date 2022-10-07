Первый алтайский депутат отправился добровольцем воевать на Украину

Депутат Госсобрания Республики Алтай Денис Шубин отправился добровольцем на специальную военную операцию. Как сообщают «Новости Горного Алтая», об этом рассказал спикер Эл Курултая Артур Кохоев, который подчеркнул мужественность поступка коллеги.

Денис Шубин родился 5 октября 1984 года в Искитиме, живёт в Каракокше, работает тренером. В Госсобрание избран по спискам «Единой России», входит в комитет по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодёжной политики и комитет по экологии и природопользованию.

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Общество В Республике Алтай в рамках частичной мобилизации не призвали ни одного человека

Напомним, ранее военный комиссар Республики Алтай Олег Денисенко рассказал, что все, кто получал повестки в последнее время, приходили для того, чтобы актуализировать данные. В регионе не призвали ни одного человека.