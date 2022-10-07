В Республике Алтай в рамках частичной мобилизации не призвали ни одного человека. Об этом сообщает телеграм-канал «Алтай: главные новости».

Как рассказал военный комиссар республики Олег Денисенко, все, кто получал повестки в последнее время, приходили для того, чтобы актуализировать данные.

«Во всех муниципальных образованиях работают горячие линии, и специалисты подробно могут ответить на возникшие вопросы, связанные с мобилизацией», — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, что в Алтайском крае завершился первый этап частичной мобилизации.