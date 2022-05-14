Песков заявил, что никто не отказывается от возможности встречи Путина и Зеленского

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не отказывается от встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Здесь позиция никак не изменилась. Вы хорошо знаете позицию российского президента: никто априори не отказывается от возможности такой встречи, но она должна быть подготовлена», — цитирует пресс-секретаря российского президента РЕН ТВ.

Он добавил, что эта подготовка должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего соглашения, но пока движения в этом направлении нет.

«Без подобных подготовительных действий проводить встречу вряд ли возможно», — сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует вводить военное положение в стране на фоне специальной операции на Украине.