Песков заявил, что ошибки в ходе частичной мобилизации заметили многие
По его словам, сейчас будут приниматься меры по исправлению всех недостатков системы
12 октября 2022, 16:52, Илья Звягинцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ошибки, которые допускаются в ходе частичной мобилизации.
По словам Пескова, допущенные ошибки заметили многие, а не только специалисты.
«Путин же сказал, что если бы мы это не сделали, мы бы не знали о существующих проблемах», — добавил Песков в ходе пресс-конференции.
По его словам, сейчас будут приниматься меры, для того чтобы устранить все недостатки системы.
Ранее сообщалось, что мобилизованные жители Алтайского края на этой неделе начнут получать единоразовые выплаты.
Комментарии
Новости партнеров