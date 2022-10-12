Песков заявил, что ошибки в ходе частичной мобилизации заметили многие

По его словам, сейчас будут приниматься меры по исправлению всех недостатков системы

12 октября 2022, 16:52, Илья Звягинцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ошибки, которые допускаются в ходе частичной мобилизации.

По словам Пескова, допущенные ошибки заметили многие, а не только специалисты.

«Путин же сказал, что если бы мы это не сделали, мы бы не знали о существующих проблемах», — добавил Песков в ходе пресс-конференции.

По его словам, сейчас будут приниматься меры, для того чтобы устранить все недостатки системы.

Ранее сообщалось, что мобилизованные жители Алтайского края на этой неделе начнут получать единоразовые выплаты.

Мобилизованные из Алтайского края начнут получать выплаты в 100 тысяч рублей на этой неделе

Мобилизованные из Алтайского края начнут получать выплаты в 100 тысяч рублей на этой неделе

Комментарии
    Новости партнеров