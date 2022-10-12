Песков заявил, что ошибки в ходе частичной мобилизации заметили многие

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ошибки, которые допускаются в ходе частичной мобилизации.

По словам Пескова, допущенные ошибки заметили многие, а не только специалисты.

«Путин же сказал, что если бы мы это не сделали, мы бы не знали о существующих проблемах», — добавил Песков в ходе пресс-конференции.

По его словам, сейчас будут приниматься меры, для того чтобы устранить все недостатки системы.

Ранее сообщалось, что мобилизованные жители Алтайского края на этой неделе начнут получать единоразовые выплаты.