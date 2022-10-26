Петербуржец моментально погасил долги матери за землю на Алтае, недвижимость и дорогие авто

В Санкт-Петербурге водитель автомобиля Hummer расплатился с долгами матери и дочери в связи с перспективой лишиться машины, сообщает местная ФССП.

«Женщина и её внучка накопили долгов на общую сумму более 1,3 миллиона рублей. За земельные участки в Алтайском крае, недвижимость и дорогостоящие автомобили (среди которых Bentley), находящиеся в собственности у женщин, длительное время не платили налоги», — рассказали в ведомстве.

Судебные приставы обнаружили Hummer, зарегистрированный на одну из должниц. За рулём находился мужчина, который представился сыном и отцом петербурженок.

«Узнав, что на автомобиль будет составлен акт описи и ареста из-за многочисленных долгов, мужчина попросил вручить ему квитанции, пообещав моментально оплатить все задолженности. Так и произошло: в течение часа все долги были закрыты», — подчеркнули приставы.

Ранее житель Бийска не заплатил налоги и пошёл спокойно пешком после ареста автомобиля.