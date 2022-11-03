Петицию за отмену Нового года в Алтайском крае создали жители, потребовав деньги отправить на СВО

На сайте Change.org опубликовали петицию с предложением вместо массовых новогодних гуляний обеспечить всем необходимым мобилизованных из Алтайского края. На данный момент обращение подписали более 400 человек.

Авторы петиции отметили, что Новый год в России всегда был семейным праздником, когда все друг другу желают счастья, но времена поменялись.

«Для наших семей теперь счастье — это возвращение мужчин домой с победой: живыми и здоровыми», — говорится в обращении.

В тексте подчеркнули, что для жён, матерей и детей мобилизованных сейчас важнее не снежный городок, салюты, выступление артистов, лампочки и украшения за миллионы рублей, а хорошее термобельё, тёплый спальник, бронежилеты, приборы ночного видения, газовые горелки и прочее снаряжение, которое спасёт жизнь и здоровье.

Праздновать необходимо, как уточняют активисты, когда победой закончится СВО, а сейчас важно сделать всё, чтобы приблизить этот день.

«Призываем губернатора Алтайского края Виктора Томенко средства, выделенные из бюджетов края и муниципалитетов на проведение новогодних гуляний, устройство зимних городков, украшение городов направить на обеспечение нужд мобилизованных граждан Алтайского края. Все потребности, которые возникают у наших бойцов на фронте, должны быть закрыты оперативно и в полном объёме. Это сложно сделать только за счёт средств граждан, которые помогают армии чем могут, но на сборы помощи требуется время, которого у всех нас нет», — отметили в петиции.

Напомним, новогодние мероприятия в Алтайском крае решили не отменять, но пройдут они с ограничениями. Например, в Барнаула без ёлки на Сахарова и фейерверков.