По примеру Израиля. Депутат предложил призывать в армию женщин

Алексей Чепа также поддержал идею увеличения срока службы

21 октября 2022, 12:42, Никита Черников

Депутат Госдумы и справедливоросс Алексей Чепа предложил призывать женщин в армию, как это делают в Израиле.

«Предлагаю, как и в Израиле, начать призывать женщин в армию», — сказал парламентарий Ura.ru.

Он также поддержал идею увеличения срока срочной службы и призвал постепенно переходить на контрактную службу.

Ранее сенатор Владимир Джабаров предложил вернуть двухлетний срок службы в армии. По его мнению, в таком случае численность ВС РФ выросла бы в два раза.

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