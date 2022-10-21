По примеру Израиля. Депутат предложил призывать в армию женщин

Депутат Госдумы и справедливоросс Алексей Чепа предложил призывать женщин в армию, как это делают в Израиле.

«Предлагаю, как и в Израиле, начать призывать женщин в армию», — сказал парламентарий Ura.ru.

Он также поддержал идею увеличения срока срочной службы и призвал постепенно переходить на контрактную службу.

Ранее сенатор Владимир Джабаров предложил вернуть двухлетний срок службы в армии. По его мнению, в таком случае численность ВС РФ выросла бы в два раза.