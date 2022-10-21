Сенатор предложил вернуть двухлетний срок службы в армии

В России стоит увеличить срок срочной службы в армии до двух лет, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В интервью «Парламентской газете» он напомнил, что ранее в ВС РФ тоже служили два года, и уже по истечении первых 12 месяцев получался «готовый боец».

«Наверное, всё-таки имеет смысл, имея такую огромную территорию, подумать, а не нужно ли нам возвращаться к двухгодичной службе в армии», — сказал чиновник.

В качестве доводов своей позиции сенатор назвал невозможность быстрого освоения военной техники и увеличение численности армии в два раза. Он также предположил, что если бы в армии по-прежнему служили два года, то «мы даже бы обошлись без частичной мобилизации».

Ранее в Госдуме подготовили законопроект, предлагающий лишать брони от частичной мобилизации сенаторов и депутатов нижней палаты. По словам одного из авторов инициативы, лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, такая мера «позволит удовлетворить запрос общества на справедливость».