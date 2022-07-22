Побегут ли медики из Алтайского края после отмены ковидных выплат?

После уменьшения ковидных выплат российским медики возмутились резким падением своих доходов. Теперь медработники в регионах будут получать за работу с ковидными больными меньше денег, чем в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, ведь размер выплаты будет зависеть от оклада. Эксперты отмечают, что в перспективе это может привести к оттоку медиков из бедных регионов, которые и так испытывают нехватку специалистов, в богатые. Amic.ru разобрался, повлияет ли на медучреждения Алтайского края сокращение «ковидных премий», почему медики уезжают из региона, и возможно ли оставить их работать на Алтае.

Без ковидных денег

15 июля 2022 года постановлением правительства и указом президента изменилась система выплат для медработников, которые лечат ковидных больных. Теперь для них предусмотрена только компенсационная выплата в размере 25% оклада. Дополнительные страховые гарантии отдельным категориям медработников в связи со стабилизацией ковидной ситуации отменяются. Госвыплаты медработникам приостановлены до 31 декабря 2022 года.

Напомним, с апреля 2020 года врачам в месяц выплачивалось 80 тысяч рублей в месяц, среднему персоналу и врачам скорой помощи — по 50 тысяч рублей в месяц.

Как говорится в тексте указа президента, ковидные выплаты решили «урезать» «в связи со стабилизацией эпидемической ситуации и переводом медицинских работников на плановый режим». А с 1 июля в стране даже отменили все ковидные ограничения.

При этом если отмене ковидных ограничений многие радуются, то снижение ковидных выплат вызывает негодование у медиков. Многие говорят, что не желают возвращаться на прежнюю «нищенскую» зарплату и предпочтут уйти из профессии.

Как рассказал amic.ru барнаульский врач Артем (имя измененено — прим. ред), работающий в ковидной зоне, выплаты имели решающее значение для огромного числа медиков. Они позволяли увеличивать средний заработок в два, а иногда и в три раза. Теперь же таких таких денег не будет.

По словам медика, сейчас плюс к зарплате будет маленький. Например, в их больнице у начинающего врача оклад шесть тысяч рублей, у медсестры — пять тысяч рублей, а у врача — 10 тысяч. Даже в последнем случае врач получит за работу с ковидными пациентами всего 2,5 тысячи рублей доплаты. При таких деньгах люди будут уходить из ковидных госпиталей, считает медик.

«Две трети людей, особенно младший персонал, работали в ковидных госпиталях исключительно из-за зарплат. Пока санитары не получали доплат в самом начале, туда шли только бабушки, дедушки, которых никуда не взяли и которым нужна была подработка к пенсии. Как только появились доплаты, у нас появились санитары, которые способны выполнять санитарную работу. Зарплата стала конкурентной, он стал получать больше, чем грузчик в „Мария-Ра“», — сказал медик.

При этом врач отмечает, что прекращение выплат не стало неожиданностью: глядя на снижение заболеваемости, было понятно, что «это скоро закончится», говорит мужчина.

Ковидная зона/ amic.ru

Миграция усилится?

По словам председателя Алтайской краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ Ирины Смирновой, главная проблема в том, что у медиков, которые работают с ковидными больными, оплата за риск будет отличаться в зависимости от региона.

«У нас оклад врача начинается с 7-8 тысяч, а в Москве от 29 тысяч. А ковид в Москве и Барнауле один и тот же. Если раньше медики получали равные деньги, которые не зависели от их оклада, то теперь мы опять в неравных позициях. Нам обещали, что мы на новую систему оплаты перейдем, которая уровняет зарплату Барнаула, Новосибирска, Москвы, Петербурга, а теперь это отложили до 2025 года. В общем, особо медикам надеется не на что, а новую волну ковида предрекают на конец июля, так что проблемы могут быть», — рассказала Ирина Смирнова.

Из-за сокращения размера выплат врачи будут обижены, считает она, и могут делать свою работу с меньшей мотивацией, чем раньше, а из-за этого может пострадать качество услуг. Однако уходить из профессии или переезжать они не станут, полагает эксперт. Ведь «врачи чаще работают за совесть, а не за деньги».

Врачи будут уезжать в более богатые регионы, возражает Артем. По его словам, это уже происходит. Сейчас, говорит он, в ковидном госпитале из-за сокращений выплат пять или шесть человек уже переехали или находятся в процессе переезда. Он также отмечает, что качество услуг для населения ухудшится. Но произойдет это не из-за снижения мотивации, а из-за возросшей нагрузки после сокращения числа специалистов.

Ирина Смирнова же считает, что самые активные уже уехали и работают в центральной России. А остальные будут ждать другой системы оплаты труда.

Такой же точки зрения придерживается директор медицинского центра «Пигмалион» Алексей Маликов. Он уверен, что сокращение ковидных выплат не приведет к миграции медиков из региона, врачи продолжать работать, как и раньше. Тем более, что в Алтайском крае действуют и другие методы стимулирования медработников — например, программа «Земский доктор», отмечает эксперт.

По мнению главного врача барнаульской поликлиники №1 Елены Азаровой, медработники могут компенсировать отсутствие ковидных выплат при оказании плановой помощи — например, при диспансеризации. Главное — правильно организовать свое время и процесс, считает специалист.

Ковидный госпиталь/ amic.ru

Закон требует разъяснений?

Проблема еще и в том, что в постановление правительства не включены водители скорой помощи и работники лабораторий, которые обрабатывают ПЦР-тесты, рассказывает Ирина Смирнова. И не понятно, как будет оплачиваться их работа. Неясны суммы выплат и из какого источника все это будет финансироваться. Поэтому сейчас у медиков больше вопросов, чем ответов, рассказывает Смирнова.

Елена Азарова указывает, что к постановлению правительства об отмене ковидных выплат еще должны быть подзаконные акты, и в их поликлинике очень ждут нормативную базу от регионального и федерального минздрава.

В барнаульской поликлинике №14 тоже пока не понимают, как будет работает новая схема и ждут пояснений от властей.

20 июля профсоюз алтайских медиков отправил запрос в министерства здравоохранения и труда РФ с просьбой дать разъяснения по всем вопросам, сообщила Ирина Смирнова.

Кроме того, в медицинской среде многие надеются, что ковидные выплаты вернутся скоро — вместе с ковидом. Ведь уже сейчас в мире фиксируется подъем заболеваемости коронавирусом. В европейской России число зараженных также растет.

Главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко 14 июля рассказывал amic.ru, что сейчас вероятность подъема заболеваемости ковидом в крае высокая. Он может начаться через 3-4 недели. Возможность возвращения антиковидных мер также существует.

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