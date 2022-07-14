«Ситуация тревожная». Накроет ли Алтайский край новая волна ковида и придется ли нам снова надевать маски?

Во всем мире снова фиксируется подъем заболеваемости коронавирусом. В европейской России число зараженных также растет. Например, в Москве за последние дни показатели увеличились с 200 инфицированных в день до 500 с небольшим.

Эксперты ожидают, что следом за столицей ковидная статистика пойдет вверх и в других регионах страны. Amic.ru спросил главного инфекциониста Алтайского края Валерий Шевченко, стоит ли ждать «возвращения» коронавируса в регион и снова запасаться медицинскими масками.

Ждет ли нас подъем заболеваемости?

По словам Валерия Шевченко, сейчас вероятность подъема заболеваемости коронавирусом в крае высокая. Опасения основаны на показателях во всем мире (по сообщениям ВОЗ, в мире заболеваемость за последние две недели выросла почти на 30%) и Москвы, где сейчас ковидная статистика также растет.

Как говорит Шевченко, обычно столичная эпидемиологическая ситуация «доходит» до Алтайского края за три-четыре недели, так что в следующем месяце и в нашем регионе заболеваемость может пойти вверх.

«Нужно следить, как будет развиваться ситуация в Санкт-Петербурге и в Москве. В ближайшие две недели будет понятно, что произойдет у нас. Если будет отчетливый рост, то по аналогии с прошедшими волнами то же самое ждет и нас. Точных прогнозов нет, но ситуация тревожная. То, что все будет хорошо, сейчас никто не скажет. Есть реальный риск подъема заболеваемости», — отмечает Валерий Шевченко.

В данный момент нельзя точно сказать, как сильно вырастет заболеваемость, и насколько затяжным будет период подъема, говорит эксперт. Все это покажет время.

Пока же в Алтайском крае сохраняется стабильный уровень заболеваемости — 45-50 случаев заражения в день, следует из статистики сайта стопкоронавирус.рф. В последний раз такие низкие показатели были в мае 2020 года, около 60 случаев в день фиксировали в мае и начале июня 2021 года, говорят данные ковидной статистики Яндекса.

Профилактическая реклама против ковида в здании АКЗС. Фото: amic.ru

В чем причина роста заболеваний Covid-19?

Причина сегодняшнего роста числа зараженных в западных странах и в европейской части России — это новый подвариант коронавируса, а именно разновидность штамма «Омикрон». Валерий Шевченко рассказывает, что каждая волна начинается с нового типа ковида. Сначала был штамм «Альфа», потом «Дельта», а затем появилось несколько типов «Омикрона».

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Когда появляется новый вид вируса, иммунитета к нему у людей может и не быть. Часто он есть к старому, но не к новому типу вируса. Поэтому идет рост заболеваемости.

В последнее время цифры заболеваемости сильно упали, потому что в Алтайском крае пока что циркулирует старый вариант вируса, которым многие успели переболеть, объясняет Шевченко. Большая часть людей имеет к нему иммунитет. А что будет с новым типом ковида, никто не знает.

Влияет ли погода на ковид?

При этом на распространение коронавируса погода почти не влияет — распространяться он может и в жару, и в холод. Разве что летом многие люди уезжают в отпуска и количество контактов на работе сокращается, говорит Шевченко.

К подъему заболеваемости ведут дожди, так как у людей снижается иммунитет, они переохлаждаются. Особенно этому подвержены дети. Поэтому в дожди стоит быть внимательными, поддерживать иммунитет и стараться не переохлаждаться, советует специалист.

Надо ли вакцинироваться?

Вакцинироваться надо, и сейчас это главный способ защититься от ковида, уверяет Шевченко. По его словам, сейчас в медучреждениях края достаточно вакцины и прививочных кабинетов, система здравоохранения закупать меньше препарата не стала.

«Сегодня в преддверии подъема заболеваемости у всех есть возможность привиться, вакцина имеется в достаточном количестве. Есть и вакцина, и кабинеты. Сейчас самое время сделать прививку тем, кто не был привит, и тем, у кого вышел срок повторной иммунизации. Если вы не привиты, правильно поставить оба компонента, а если человек уже провакцинировался, то для поддержки иммунитета хватит и одного укола», — отметил Шевченко.

Пункт вакцинации от Covid-19. Фото: amic.ru

Вернутся ли антиковидные меры?

Главный инфекционист Алтайского края пока не берется прогнозировать, вернутся или нет ковидные ограничения в Россию и в Алтайский край в частности, но вероятность такая есть точно, считает он. Шевченко отмечает, что при необходимости Роспотребнадзор на это пойдет. В любом случае, к такому сценарию все должны быть готовы, уверен специалист.

«Сейчас в Роспотребнадзоре понимают, что вернуть жесткие ограничения будет трудно, человек к хорошему быстро привыкает. Специалисты будут учитывать все факторы. Если будет необходимо, то появится предписание, которое обяжет нас надеть маску. Этого никому не хочется, но риск возврата существует. Какой — пока сложно точно сказать», — объяснил Шевченко.

Пока же в Алтайском крае действует лишь режим повышенной готовности. Но он не подразумевает ограничений, подчеркивает специалист. Согласно этому режиму, службы должны быть готовы оказать зараженным экстренную медицинскую помощь.

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По словам Шевченко, в любой момент медучреждения смогут вернуться к режиму оказания помощи ковидным больным. И врачи, и оборудование, и препараты у них есть, отмечает главный инфекционист региона.

Ковидный госпиталь. Фото: amic.ru

Надо ли носить маску?

Сейчас желательно соблюдать самые базовые антиковидные рекомендации, то есть носить маску и избегать больших скоплений людей, отмечает Шевченко. Однако, говорит он, это все еще вопрос желания, ведь Роспотребнадзор отменил все предписания и пока что не намерен снова их вводить, несмотря на рост заболеваемости, пишет «Интерфакс».

«Тут каждый волен выбирать, как поступить. Лично я считаю, что в период риска подъема стоит вернуться к защите. Но сейчас уже наполнить головы какими-то еще дополнительными знаниями, аргументами сложно. Поэтому каждый должен выбрать для себя безопасный вариант в период роста заболеваемости», — считает Шевченко.