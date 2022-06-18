71 жилой дом в Барнауле остается без горячей воды из-за повреждений на трубопроводах

В Барнауле сократили количество отключённых от горячей воды домов из порывов на трубопроводах, возникших 17 июня на улице Пионеров и проспекте Ленина. Об этом сообщает СГК.

Изначально подачу горячего водоснабжения прекратили в 103 домах. Теперь ресурс отключен только у 71 здания. Более того, авария на Пионеров уже устранена.