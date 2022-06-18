71 жилой дом в Барнауле остается без горячей воды из-за повреждений на трубопроводах
Ранее из-за аварий на трубопроводах ресурс был отключен в 103 домах
18 июня 2022, 11:50, Никита Черников
В Барнауле сократили количество отключённых от горячей воды домов из порывов на трубопроводах, возникших 17 июня на улице Пионеров и проспекте Ленина. Об этом сообщает СГК.
Изначально подачу горячего водоснабжения прекратили в 103 домах. Теперь ресурс отключен только у 71 здания. Более того, авария на Пионеров уже устранена.
«На проспекте Ленина работы в стадии завершения», — подчеркнули в компании.
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