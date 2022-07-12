Почти на сутки отключат горячую воду у части жителей Ленинского района Барнаула

В Барнауле часть жителей Лениского района почти на сутки останется без горячей воды, сообщили в СГК.

Отключение продлится с 10:00 12 июля до 08:00 13 июля. В это время энергетики будут выполнять работы на участке теплосети в районе дома № 208 по улице Георгия Исакова.

Всего под отключение попадают 22 многоквартирных дома, два административных здания, а также один детсад и одна школа, расположенных по улицам Георгия Исакова, Островского и Юрина.

Список попадающих под ограничение адресов опубликован в документе ниже.

12 июля с 09:00 до 21:00 горячую воду также отключили в домах, расположенным по улицам Петра Сухова, Западной 1-й, Эмилии Алексеевой, Чеглецова, Смирнова, 80-й Гвардейской Дивизии, Чудненко и в проезде Транспортном.