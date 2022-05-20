Подрядчик рассказал, сколько времени уйдет на демонтаж моста на Новом рынке в Барнауле

Замдиректора ООО «Барнаульское ДСУ № 4» Денис Попрядухин рассказал, как будут проходить работы по реконструкции путепроводов у Нового рынка в Барнауле.

По его словам, движение по переправе будет закрыто с субботы, 21 мая. В этот день, а также в воскресенье, 22 мая, там будут устанавливать ограждающие конструкции.

С понедельника, 23 мая, на мосту начнётся первый этап работ. В его рамках выполнят демонтаж проезжей части путепровода, подготовят площадку для работы и её ограждение, построят строительный городок.

В дальнейшем число работников на объекте будет наращиваться. Демонтаж конструкций планируют начать в первой декаде июня. «Работа будет вестись параллельно как на восьмипролётном путепроводе, так и на трёхпролётном», — подчеркнул Попрядухин.

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Он также добавил, что демонтаж и всё, что будет связано с балками пролётных строений, планируют закончить до конца июля.

После этого строители приступят к демонтажу опор моста. Часть опор, которые не попадают в зону железной дороги, будут демонтировать в течение всего времени суток. Те опоры, которые находятся в её пределах, будут сносить в технологические окна. Их продолжительность составит четыре часа, предварительное время этих окон — с 02:00 до 06:00.

В середине августа подрядчик рассчитывает закончить демонтаж. После этого начнут возводить новые опоры.

Напомним, после закрытия путепровода в Барнауле изменятся маршруты общественного транспорта. О том, как будут работать автобусы, троллейбусы и трамваи, — в нашем материале.