Как изменятся маршруты общественного транспорта в Барнауле после закрытия моста у Нового рынка

По-новому ездить будут автобусы, троллейбусы и трамваи, для которых строят специальные разворотные кольца

17 мая 2022, 17:22, Илья Звягинцев

После закрытия моста у Нового рынка в Барнауле изменятся схемы движения общественного транспорта. Обновлённые маршруты опубликовала пресс-служба мэрии.

Трамвайный маршрут № 7 с 21 мая будет ходить по следующему пути: ст. Депо № 3 — ул. Малахова — ул. Власихинская — ул. Попова — ул. А. Петрова — ул. Советской Армии — ул. Челюскинцев — ул. Анатолия — Змеиногорский тракт — ст. Кордон (в прямом и обратном направлениях).

Трамвай № 3 после обустройства разворотного кольца у Дома быта будет ездить так: ст. Пивзавод — ул. Власихинская — ул. Малахова — ул. А. Петрова — ул. Северо-Западная — пр. Калинина — пр. Космонавтов — ул. Попова — ст. Докучаево (в прямом и обратном направлениях).

Трамвайные маршруты № 1 и № 4 с 22:00 20 мая до 22 мая включительно ходить не будут. С 23 мая они начнут курсировать по следующим маршрутам:

  • трамвайный маршрут № 1: пл. Свободы — пр. Красноармейский — Новый рынок (в прямом и обратном направлениях);

  • трамвайный маршрут № 4: ст. Депо № 1 — пр. Красноармейский — Новый рынок (в прямом и обратном направлениях).

Маршруты № 2, 5, 9, 10 будут ходить без изменений.

Троллейбусные маршруты № 1, 6, 7 продолжат свою работу по изменённым схемам движения с сокращением трассы следования до Дома быта. Со стороны Речного вокзала до ТЦ «Пионер» движение троллейбусов осуществляться не будет.

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Автобусы с 21 мая будут ездить по следующим маршрутам:

  • при движении в сторону пл. Октября маршруты № 1, 10, 25, 29, 32, 35, 41, 50, 54, 57, 58, 60, 144 будут следовать по пр. Ленина — ул. Аносова — пр. Калинина — пр. Ленина, далее по маршрутам; обратно: пр. Ленина — пр. Калинина — ул. Аносова — пр. Ленина, далее по маршрутам;

  • при движении в сторону пл. Октября маршруты № 6, 17, 24, 53: ул. Матросова — пр. Ленина — ул. Аносова — пр. Калинина — пр. Ленина, далее по маршрутам; обратно: пр. Ленина — пр. Калинина — ул. Аносова — пр. Ленина — ул. Матросова, далее по маршрутам;

  • автобусный маршрут № 76 при движении в сторону микрорайона Восточный: пр. Ленина — ул. Аносова — пр. Калинина — ул. Кулагина; обратно: ул. Кулагина — пр. Калинина — ул. Аносова — пр. Ленина, далее по маршруту;

  • автобусный маршрут № 70 до 22 мая продолжит свою работу по следующей схеме движения: при движении в сторону мкр-н Восточный: пр. Ленина — ул. Пионеров — пр. Калинина, далее по маршруту; обратно: пр. Калинина — ул. Профинтерна — пр. Ленина, далее по маршруту.

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После укладки асфальта на трамвайном кольце автобусы 70-го маршрута вернутся к прежней схеме движения.

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