Похороны в России начнут оформлять через "Госуслуги"

Депутаты Госдумы планируют в феврале внести законопроект о похоронном деле в России, который полностью отменит закон “О погребении и похоронном деле” от 1996 года. Заявки на погребение можно будет оформить через региональные порталы госуслуг, сообщают “Ведомости”.

Проект предполагает, что все ритуальные компании внесут в специальный реестр, в котором укажут стоимость их услуг. Для попадания в список будет необходимо зарегистрировать юрлицо или ИП, а также подтвердить наличие необходимого оборудования и катафалка.

Также будет создан реестр недобросовестных ритуальных служб. Компании попадут в список, если похоронный агент зафиксирует грубое нарушение деятельности по организации процесса.

Законопроект предусматривает инвентаризацию мест захоронения. Для хранения информации о всех кладбищах создадут ещё один специальный реестр. Список сведений и форму паспорта объекта определят подзаконные акты. Для решения проблемы брошенных могил депутаты предлагают расширить круг лиц, ответственных за места захоронения.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае увеличили размер пособия на похороны неработающих пенсионеров. Проиндексированный размер выплаты составляет 6964,68 рубля, но в Алтайском крае к нему добавляется региональный коэффициент.