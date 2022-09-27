Минобороны на видео показало, как проходит боевая подготовка мобилизованных на полигоне

Минобороны РФ опубликовало кадры подготовки миномётных расчётов для поддержки штурмовых отрядов в зоне проведения СВО.

«Обучаемым нужно донести, что нет необходимости бояться гранатомёта. В данных условиях большую часть времени отводим на практическую стрельбу», — рассказал инструктор.

Командир миномётной батареи подчеркнул, что если добровольцы пришли с желанием, то ничего сложного нет: «Главное, чтобы каждый военнослужащий понимал, где он находится и для чего».

«В ходе подготовки прибывшие на доукомплектование проходят курс теоретической подготовки по знанию способов прицеливания и ведения огня из возимых миномётов», — пояснили в Минобороны.

После прохождения подготовки военнослужащие пополнят ряды подразделений, выполняющих боевые задачи в зоне СВО.

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