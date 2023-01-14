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Полицейские спасли водителя из Екатеринбурга, замерзавшего на трассе в Алтайском крае

Другие автомобилисты на помощь шофёру не спешили

14 января 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф
Фото: 22.мвд.рф

В Алтайском крае сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю из Екатеринбурга, который замерзал на трассе. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Днём 11 января сотрудники ДПС Алейска, майор полиции Владимир Машкин и старший лейтенант полиции Евгений Арестов, на 110-м километре трассы А-322 заметили стоящий на обочине автомобиль DAF с поднятой кабиной и включённой "аварийкой". Шофёр пытался остановить проезжающие мимо машины, однако автомобилисты не спешили на помощь.

Подъехавшие полицейские выяснили, что у грузовика проблема с подачей топлива. Они предложили мужчине погреться в патрульном автомобиле, довезли его на ближайшую автозаправку за горючим, затем помогли залить топливо и завести фуру.

"Мужчина искренне поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за оказанную ему помощь, после чего продолжил путь в Екатеринбург", — рассказали в ведомстве.

 

Комментарии 3

  • Сейчас вдвойне радуешься, что есть такие люди! Молодцы!
    14 января, Гость   Ответить
  • Тот случай, когда не место красит человека, а человек место! Горжусь такими гайцами, побольше им спокойных дежурств!
    14 января, Гость   Ответить
  • Достойные полицейские, хорошо что есть такие люди.
    14 января, Гость   Ответить
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