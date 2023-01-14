Полицейские спасли водителя из Екатеринбурга, замерзавшего на трассе в Алтайском крае

Другие автомобилисты на помощь шофёру не спешили

14 января 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

В Алтайском крае сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю из Екатеринбурга, который замерзал на трассе. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Днём 11 января сотрудники ДПС Алейска, майор полиции Владимир Машкин и старший лейтенант полиции Евгений Арестов, на 110-м километре трассы А-322 заметили стоящий на обочине автомобиль DAF с поднятой кабиной и включённой "аварийкой". Шофёр пытался остановить проезжающие мимо машины, однако автомобилисты не спешили на помощь.

Подъехавшие полицейские выяснили, что у грузовика проблема с подачей топлива. Они предложили мужчине погреться в патрульном автомобиле, довезли его на ближайшую автозаправку за горючим, затем помогли залить топливо и завести фуру.