Полицейские спасли водителя из Екатеринбурга, замерзавшего на трассе в Алтайском крае
Другие автомобилисты на помощь шофёру не спешили
14 января 2023, 15:15, ИА Амител
В Алтайском крае сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю из Екатеринбурга, который замерзал на трассе. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Днём 11 января сотрудники ДПС Алейска, майор полиции Владимир Машкин и старший лейтенант полиции Евгений Арестов, на 110-м километре трассы А-322 заметили стоящий на обочине автомобиль DAF с поднятой кабиной и включённой "аварийкой". Шофёр пытался остановить проезжающие мимо машины, однако автомобилисты не спешили на помощь.
Подъехавшие полицейские выяснили, что у грузовика проблема с подачей топлива. Они предложили мужчине погреться в патрульном автомобиле, довезли его на ближайшую автозаправку за горючим, затем помогли залить топливо и завести фуру.
"Мужчина искренне поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за оказанную ему помощь, после чего продолжил путь в Екатеринбург", — рассказали в ведомстве.
Комментарии 3