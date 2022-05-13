Полянский не исключил, что Финляндия и Швеция станут «целью России»

Если в Финляндии и Швеции появятся подразделения НАТО, то эти страны станут возможной целью для удара армии РФ, заявил UnHerd первый зампредставителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, НАТО «очень недружественна нам, это враг», что признавал и сам альянс.

«Это означает, что Финляндия и Швеция, вдруг, из нейтральных стран превратятся в составную часть враждебного блока, они возьмут на себя все риски... само собой определённые риски в сфере обороны, определённую экономическую цену, но решать им. Они нормально жили с нами десятки лет как добрые соседи, если они вдруг решат стать частью очень недружественного блока, это их дело», — добавил дипломат (цитата по «Интерфаксу»).

Полянский при этом считает, что возможное решение этих стран о присоединении к НАТО не изменит структуру безопасности в Европе, «но если так произойдёт, то это будет их худшим решением, но не для России», считает он.

Ранее стало известно, что Финляндия и Швеция могут подать объявить о вступлении в НАТО до конца недели. Российский сенатор Андрей Климов вскоре после этой новости заявил, что вступление Финляндии в альянс — это неформальное объявление войны РФ.