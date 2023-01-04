Полярник поздравил любимое алтайское село, установив указатель с его названием в Антарктиде

В Антарктиде на российской полярной станции перед Новым годом появился указатель на алтайский райцентр

04 января 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: Ярослав Мальцев / vk.com/honeyleader

Барнаулец Ярослав Мальцев установил на станции «Прогресс» в Антарктиде, где работает в составе петербургской антарктической экспедиции, указатель «Усть-Кокса 13 312 км». Так он поздравил жителей Алтая, его родного Барнаула и любимого села в Горном Усть-Коксы с Новым годом.

«Барнаул — мой родной город, Питер — мой любимый город, Усть-Кокса село / районный центр Усть-Коксинского района, Республики Алтай, очень живописная развивающаяся деревня, где протекают две реки — Кокса (почему и название Усть-Кокса) и Катунь, воду можно пить прямо из рек (сам пробовал). Также там из достопримечательностей гора Белуха, Катунский заповедник, если что то забыл — дополните, но самое главное, это место очень много значит в моей жизни, я с детства ездил туда с братом и бабушкой, там живёт много моих родственников по бабушкиной линии и друзей», — написал полярник у себя на страничке в ВК.

К Новому году, по словам Ярослава, табличка с названием этого прекрасного места и расстоянием до него появилась на станции «Прогресс». Он лично её водрузил на столб, указывающий на другие населённые пункты нашей страны.

Фото: Ярослав Мальцев / vk.com/honeyleader

«В России у меня три знаковые локации, сыгравшие роль в моей жизни: Барнаул, Усть-Кокса, Санкт-Петербург. Земляков и жителей Республики Алтай и тем более Усть- Коксы — всех с наступающим Новым годом», — написал Ярослав Мальцев.

Напомним, что в сентябре 2022 года наш земляк водрузил на этот же столб указатель с названием родного Барнаула и отметил расстояние до него — 13 651. Тогда он посвятил эту акцию 85-летию Алтайского края.