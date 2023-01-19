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После пандемии мужчины в России стали чаще домогаться женщин на работе

С харассментом со стороны руководства сталкивались 5% россиян, а со стороны коллег – 7%

19 января 2023, 14:44, ИА Амител

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

После пандемии в России женщины стали чаще жаловаться на сексуальные домогательства на работе. Об этом рассказали исследователи портала SuperJob.

"Россиян, которые сталкивались с сексуальными домогательствами со стороны начальства, – 5%, со стороны коллег – 7%. Женщин, пострадавших от харассмента со стороны руководства, – 8%, со стороны сослуживцев – 11%", – сказано в сообщении.

Среди мужчин с харассментом со стороны руководства сталкивались 3% опрошенных, а со стороны коллег – 4%.

Отмечается, что во время пандемии с сексуальными домогательствами на работе люди сталкивались реже. В 2020 году о неподобающем поведении сослуживцев рассказывали 7%, а сегодня – 11%.

Всего в опросе приняли участие 1600 человек.

 

Комментарии 12

  • У нас в конторе Лёша-малохольный (заведующий по торговикам) домагается до торговика бийского У бабёшки муж-шкаф, если узнает то Лёша помрёт уже не от ковида
    19 января, Гость   Ответить
  • А у нас ноборот, не успел развестись ,уже домогаются.
    19 января, Гость   Ответить
  • Ковид виноват!
    19 января, Гость   Ответить
  • странно однако,а вот там выше написано-Минздрав:репродуктивное здоровье россиян ухудшилось из-за COVID-19 и кому верить?
    19 января, Гость   Ответить
  • Минздраву верите? Недавно приятель рассказывал, что переболел ковидом и теперь у него аппарат воспроизвоздства стал работать значительно лучше. Вот этому персонажу я верю на слово! Врать не будет!
    19 января, Гость   Ответить
  • после ковида то самое, что вы назвали "аппарат воспроизводства" стал работать крайне редко и приступы его работы стали случаться только в рабочее время, вот и все обЪяснение
    19 января, Гость   Ответить
  • вот просто интересно - а кто ведет данную статистику??? Каким образом пришли к соответствующему выводу ? Где то ведется учет домогательств, куда каждый может пожаловаться??? Было -не было- наклепать можно от обиды , или может отомстить таким образом ??? Или опять - одна бабка шепнула ,новость ради новости, информативности ноль ...
    19 января, Гость   Ответить
  • Кстати, кроме шуток, ковид по урологической части бьет...
    19 января, Гость   Ответить
  • Нет сил терпеть недомоганье * Не домогается никто
    19 января, Гость   Ответить
  • Надо учитывать, что часть баб наврала. Может после ковида врать стали больше, такая побочка
    20 января, Гость   Ответить
  • Ну вот уже и на работе не поприставай. Куда катиться этот мир?
    20 января, Гость   Ответить
  • Ну вот уже и на работе не поприставай. - Я правильно понимаю, что если вас какая-нибудь дама на работе будет хватать за попу и яйца прилюдно, то это тоже будет нормально? А что, вы ей понравились, что ж ей, не поприставать теперь, в самом деле?
    20 января, Гость   Ответить
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