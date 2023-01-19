После пандемии мужчины в России стали чаще домогаться женщин на работе

С харассментом со стороны руководства сталкивались 5% россиян, а со стороны коллег – 7%

19 января 2023, 14:44, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

После пандемии в России женщины стали чаще жаловаться на сексуальные домогательства на работе. Об этом рассказали исследователи портала SuperJob.

"Россиян, которые сталкивались с сексуальными домогательствами со стороны начальства, – 5%, со стороны коллег – 7%. Женщин, пострадавших от харассмента со стороны руководства, – 8%, со стороны сослуживцев – 11%", – сказано в сообщении.

Среди мужчин с харассментом со стороны руководства сталкивались 3% опрошенных, а со стороны коллег – 4%.

Отмечается, что во время пандемии с сексуальными домогательствами на работе люди сталкивались реже. В 2020 году о неподобающем поведении сослуживцев рассказывали 7%, а сегодня – 11%.

Всего в опросе приняли участие 1600 человек.