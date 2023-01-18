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Минздрав: репродуктивное здоровье россиян ухудшилось из-за COVID-19

Несмотря на снижение заболеваемости, вакцинация по-прежнему актуальна, заявил Михаил Мурашко

18 января 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Пандемия коронавируса повлияла на репродуктивное здоровье россиян, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Пандемия повлияла на состояние репродуктивного здоровья нации, включая отдалённые последствия", – цитирует его пресс-служба ведомства.

По его словам, несмотря на снижение активности ковида, вакцинация остаётся актуальным вопросом. Министр считает, что нужно своевременно прививать женщин и мужчин на этапе планирования рождения детей, а также беременных россиянок.

Ранее новый вариант коронавируса "кентавр" в Роспотребнадзоре назвали самым заразным за историю пандемии.

 

 

 

 

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Комментарии 7

  • Косоглвзые свои задачи с перенаселением, с помощью изобретённых зараз, выполнили А то что вся планета из за них страдает им .....
    18 января, Гость   Ответить
  • Придумайте ещё отцовский капитал (за попытку зачатия) так после принятия закона через 9 месяцев резкий всплеск будет. А так не начто нищету плодить.
    18 января, Гость   Ответить
  • это из-за вакцинации, а не из-за ковида
    18 января, Гость   Ответить
  • а говорили не влияет....)))
    18 января, Гость   Ответить
  • Любая инфекционная болезнь влияет. 2 класс первая четверть. Для фертильности мужикам не пить пиво и пить селен и цинк
    18 января, Гость   Ответить
  • "Косоглвзые свои задачи с перенаселением" --- Гость, угомонись уже. Всё тебе китайцы виноваты. А сам ты что сделал, чтобы окружающих не заражать?
    18 января, Гость   Ответить
  • "это из-за вакцинации, а не из-за ковида" --- Гость, бред сивой кобылы. Невежества и глупости твоей.
    18 января, Гость   Ответить
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