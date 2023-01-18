Минздрав: репродуктивное здоровье россиян ухудшилось из-за COVID-19

Несмотря на снижение заболеваемости, вакцинация по-прежнему актуальна, заявил Михаил Мурашко

18 января 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пандемия коронавируса повлияла на репродуктивное здоровье россиян, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Пандемия повлияла на состояние репродуктивного здоровья нации, включая отдалённые последствия", – цитирует его пресс-служба ведомства.

По его словам, несмотря на снижение активности ковида, вакцинация остаётся актуальным вопросом. Министр считает, что нужно своевременно прививать женщин и мужчин на этапе планирования рождения детей, а также беременных россиянок.

Ранее новый вариант коронавируса "кентавр" в Роспотребнадзоре назвали самым заразным за историю пандемии.