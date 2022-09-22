Бизнес в России начал готовиться к мобилизации сотрудников

Российский бизнес начал готовиться к возможной мобилизации части своих сотрудников, выяснил «Ъ».

Во многих компаниях уже формируют списки тех, кого могут забрать в армию, а в некоторых — создают целые профильные отделы.

При этом ряд энергетических и нефтегазовых организаций пытаются доказать свою социальную и стратегическую значимость, чтобы получить бронь (запрет призыва) на сотрудников. Рассчитывают на это и в фармацевтической отрасли. Собеседники из сферы банковского сектора считают, что освобождение могут получить «только банки, связанные с ОПК, однако никто афишировать такое не будет».

В то же время правительству только предстоит утвердить перечень предприятий и специальностей, на которые распространятся брони.

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Вопрос дня Что означает указ Путина о частичной мобилизации? Кого призовут и кто освобождается от призыва?

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. На военную службу в первую очередь призовут тех, кто уже служил в армии, имеет боевой опыт или важную для фронта специальность. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, призвать планируют 300 тысяч человек. Мобилизационные мероприятия начались с 21 сентября.