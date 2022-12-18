Праздничную фотозону установили напротив городской администрации в Бийске
Конструкцию украсили и дополнили, чтобы горожане могли сделать праздничные фото
18 декабря 2022, 14:21, Илья Звягинцев
В Бийске напротив здания городской администрации установили новогоднюю фотозону. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Городские власти отметили, что, как они и обещали, конструкцию привели в порядок и дополнили. Теперь горожане могут сделать здесь праздничные фотографии.
Ранее сообщалось, что власти Камня-на-Оби решили не строить новогодний городок, так как ледовые кубы стоят слишком дорого, а снега для этого недостаточно.
Тем не менее оставлять город без праздничного убранства в текущих реалиях чиновники сочли неправильным. А потому на пересечении улиц Первомайской и Пушкина установят ёлку и светодиодные фигуры.
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