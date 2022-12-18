Праздничную фотозону установили напротив городской администрации в Бийске

Конструкцию украсили и дополнили, чтобы горожане могли сделать праздничные фото

18 декабря 2022, 14:21, Илья Звягинцев

Фото: "Город Бийск"

В Бийске напротив здания городской администрации установили новогоднюю фотозону. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Городские власти отметили, что, как они и обещали, конструкцию привели в порядок и дополнили. Теперь горожане могут сделать здесь праздничные фотографии.

Ранее сообщалось, что власти Камня-на-Оби решили не строить новогодний городок, так как ледовые кубы стоят слишком дорого, а снега для этого недостаточно.

Тем не менее оставлять город без праздничного убранства в текущих реалиях чиновники сочли неправильным. А потому на пересечении улиц Первомайской и Пушкина установят ёлку и светодиодные фигуры.