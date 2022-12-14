В алтайском городе не будут строить новогодний городок, потому что лёд дорогой

Власти Камня-на-Оби решили не строить новогодний городок, так как ледовые кубы стоят слишком дорого, а снега для этого недостаточно.

Тем не менее оставлять город без праздничного убранства в текущих реалиях чиновники сочли неправильным. А потому на пересечении улиц Первомайской и Пушкина установят ёлку и светодиодные фигуры, пишут «Каменские известия».

Ранее СМИ сообщили, что облезлую городскую ёлку Заринска срубили не в тайге, а во дворе дома.