Признать невиновным. Защита Михаила Старцева настаивает на оправдательном приговоре

Оправдательный приговор ждут от суда адвокаты Михаила Старцева, которого обвиняют в смерти Павла Рохлова в результате драки, произошедшей летом 2020 года на Старом базаре. Юристы считают, что Старцев действовал в пределах допустимой самообороны, а гибель Рохлова — стечение обстоятельств. Сам Старцев также уверен, что не виновен и не нарушал закон, так как во время конфликта был вынужден обороняться и защищать своих спутниц — Лилию Ворогушину и Лиану Лютову. Гособвинение же, напротив, абсолютно уверено в виновности Старцева и на одном из последних заседаний потребовало отправить его в колонию строгого режима на 12 лет. Подробности очередного судебного заседания по этому резонансному делу — в материале amic.ru.

Обычная защита и никакой агрессии

9 марта участники процесса завершили прения. На протяжении почти трёх часов поочерёдно выступили сам обвиняемый Михаил Старцев, а затем его адвокаты — Евгений Цыганчук и Татьяна Рыжкова. Все трое придерживались единой позиции: Старцев действовал в пределах необходимой обороны, а значит, причинённый противоположной стороне вред не может считаться преступлением.

Старцев в своей речи напомнил, как развивались события. Он в сопровождении Ворогушиной и Лютовой приехал на такси к зданию Старого базара. При выходе из машины их атаковал Дмитрий Лопатин, который весь вечер вёл себя агрессивно по отношению к посетителям кафе. После того как Старцев дал ему отпор, Лопатин достал из своего автомобиля биту, напоминавшую трость, и двинулся с ней на компанию во главе со Старцевым. Удары от Лопатина получили все трое — досталось как девушкам, так и обвиняемому. В какой-то момент к драке подключились супруги Рохловы. Однако они, как считает Старцев, не разобрались, кто зачинщик конфликта, и поддержали Лопатина, напав на Ворогушину, Лютову и Старцева. В какой-то момент Павел Рохлов отшвырнул Лилию Ворогушину, это заметил Михаил Старцев и нанёс сбоку удар в челюсть Рохлову. После этого пострадавший рухнул на асфальт и вскоре скончался, не приходя в сознание.

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Старцев в ходе прений сторон отметил: он всего лишь защищался от Дмитрия Лопатина (этого человека ранее окрестили «инвалидом» из-за трости, которую он использовал как оружие, — прим. ред.). Лопатин сразу же стал нападать на него и двух девушек — Ворогушину и Лютову. Ровно в тот момент, когда Старцеву удалось обезвредить нападавшего, к драке подключилась компания во главе со Светланой Рохловой. Хотя в тот момент конфликт уже был исчерпан, подчеркнул обвиняемый. Вмешательство со стороны привело только к возобновлению драки. При этом действия Рохловой сам подсудимый трактует как нападение. Об этом в частности свидетельствуют нанесённые Лилии Ворогушиной удары. Старцев говорит, что просто защищал девушек и ударил Рохлова автоматически, не пытаясь причинить ему какого-либо умышленного вреда. То, что случилось, — результат трагического стечения обстоятельств, заметил Старцев.

«Я не совершал преступления. Все мои действия были в целях защиты. Прошу вынести справедливое решение», — резюмировал Старцев. Он попросил суд признать его невиновным в причинении смерти по неосторожности, а также отклонить все гражданские иски о возмещении вреда, поданные Светланой Рохловой.

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Боксёры так не бьют

Адвокат Евгений Цыганчук в своей речи высмеял тех, кто окрестил его клиента боксёром. Он привёл мнения авторитетных спортсменов, которые указывали, что нанесённый удар, якобы ставший смертельным, выполнен абсолютно непрофессионально: боксёры так не бьют. Удар не был поставленным, если бы его нанёс настоящий боксёр, у Рохлова голова могла отлететь на несколько метров, привёл Цыганчук слова чемпиона мира Григория Дрозда.

При этом Цыганчук неоднократно подчёркивал, что Старцев не нападал, а только оборонялся. В своей речи он привёл показания свидетелей, указавших на Лопатина как на зачинщика драки, а компанию Старцева представил в качестве пострадавшей стороны. Одновременно юрист проигнорировал тех, кто свидетельствовал об обратном, призвав суд отнестись к их словам максимально критично. Также Цыганчук заметил, что часть свидетелей однозначно считают: компания, в которой отдыхали супруги Рохловы, повела себя агрессивно в этом конфликте, а вовсе не выступила в качестве миротворцев, на чём настаивает сама Светлана Рохлова.

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Адвокат напомнил — целый ряд независимых экспертов отрицают, что удар Старцева в челюсть стал летальным для Павла Рохлова. К смерти, по их мнению, привёл целый комплекс причин. Так, известный российский судмедэксперт из Красноярска Сергей Парилов указал на нетравматические признаки кровоизлияния в мозг у Рохлова. По мнению эксперта, они могли возникнуть вследствие уже имевшихся патологий либо физической нагрузки во время конфликта в состоянии алкогольного опьянения. К такому же выводу пришёл кандидат медицинских наук, доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медуниверситета им. Пирогова Эдуард Туманов. По его словам, при отсутствии патологий сосудов головного мозга и его оболочек удар в челюсть не мог привести к смерти. Цыганчук попросил оправдать Михаила Старцева за отсутствием состава преступления, так как его клиент действовал в пределах необходимой самообороны.

Другой адвокат Старцева, Татьяна Рыжкова, обратила внимание судьи на то, что правоохранители почему-то не стали возбуждать уголовное дело в отношении зачинщика конфликта Лопатина, который «нанёс множественные травмы в ходе драки Ворогушиной, Лютовой и Старцеву». В деле присутствуют медицинские справки, подтверждающие травмы, в том числе — перелом носа у Старцева от удара битой, а также ссадины и синяки у девушек.

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«Получается, что, по версии следствия, Рохлову можно было защищать, он (Рохлов, — прим. ред.) мог ударить Ворогушину, а Старцев не мог защищать себя и девушек. Мы просим его оправдать по части 4 статьи 111 УК РФ, поскольку отсутствует состав преступления», — заявила Рыжкова.

При этом, как уверяет адвокат, доводы Рохловой о том, что против неё в ходе драки применили физическую силу и нанесли многочисленные повреждения, не нашли подтверждения. Летом 2021 года мировой суд отказал в исках, которые подала супруга погибшего в отношении девушек из компании Михаила Старцева: якобы те нанесли ей многочисленные побои.

Финальная точка

Пока же действия Старцева квалифицируются по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет. Прокуратура запросила для обвиняемого 12 лет.

Следующее заседание суда пройдёт 15 марта. Вероятно, тогда с последним словом выступит Михаил Старцев. А позднее суд вынесет приговор. Дело рассматривает Лариса Чистеева с декабря 2020 года. На данный момент уже прошло более 40 заседаний.

Напомним, драка произошла в ночь на 27 июля 2020 года в Барнауле. Старцев и Рохлов стали участниками конфликта рядом со Старым базаром. Павел Рохлов пытался разнять участников потасовки, однако сам стал случайной жертвой.