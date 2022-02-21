Прокурор запросил для Старцева 12 лет колонии по делу о драке на Старом базаре

Прокурор запросил для экс-боксёра Михаила Старцева 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима по делу о драке на Старом базаре в Барнауле. Об этом сообщает корреспондент amic.ru из зала суда, где сейчас идут прения сторон.

Напомним, что драка на Старом базаре произошла в ночь на 27 июля 2020 года. 40-летний Павел Рохлов пытался разнять участников вспыхнувшего конфликта и скончался от удара по голове. Обвиняемым по делу проходит 38-летний Михаил Старцев.

Ранее по делу драки на Старом базаре высказался известный российский судмедэксперт из Красноярска Сергей Парилов. Он также обратил внимание на нетравматические признаки кровоизлияния в мозг, которые могли возникнуть вследствие имевшихся патологий, а также физической нагрузки во время конфликта в состоянии алкогольного опьянения.

Позднее к схожему выводу пришёл кандидат медицинских наук, доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медуниверситета им. Н.И. Пирогова г. Москвы Эдуард Туманов. По его словам, при отсутствии патологий сосудов головного мозга и его оболочек удар в челюсть не мог привести к смерти.