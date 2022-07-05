Пробки в центре Барнаула задержались до вечера. Проспект Строителей стоит
Ситуацию с заторами осложняет ДТП в одном из рядов
5 июля 2022, 20:13, Илья Звягинцев
Заторы в центре Барнаула задержались до позднего вечера. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», их интенсивность в городе составляет 7 баллов.
Тяжелее всего ситуация складывается на проспекте Строителей. Пробка здесь растянулась от проспекта Красноармейского до Павловского тракта. Также затор на проспекте Строителей есть и по направлению к центру. Осложняет ситуацию ДТП в одном из рядов.
Кроме того, затяжные пробки отмечаются на улицах Цеховой, Молодёжной и Челюскинцев.
Длинный затор собрался на шоссе Ленточный бор.
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