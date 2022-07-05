Пробки в центре Барнаула задержались до вечера. Проспект Строителей стоит

Заторы в центре Барнаула задержались до позднего вечера. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», их интенсивность в городе составляет 7 баллов.

Тяжелее всего ситуация складывается на проспекте Строителей. Пробка здесь растянулась от проспекта Красноармейского до Павловского тракта. Также затор на проспекте Строителей есть и по направлению к центру. Осложняет ситуацию ДТП в одном из рядов.

Кроме того, затяжные пробки отмечаются на улицах Цеховой, Молодёжной и Челюскинцев.

Длинный затор собрался на шоссе Ленточный бор.