Барнаульский полигон твёрдых бытовых отходов на проспекте Космонавтов способен отработать до 2034 года, хотя по документам он уже заполнен на 98% и номинальный срок его эксплуатации должен закончиться в декабре 2023 года. Сейчас на полигоне складируется примерно 9 млн тонн отходов, тогда как его полная ёмкость составляет 13 млн. Об этом рассказал руководитель регоператора «Эко-Комплекс» Виктор Карл на заседании Общественной палаты Алтайского края. Мероприятие прошло 9 июня в АГАУ. Главной темой обсуждения стал вопрос обращения с отходами.

Альтернатива полигонам существует

Противоречие в вопросе вместимости Барнаульского полигона появилось еще несколько десятилетий назад, когда куб. м неправильно перевели в млн тонн. С тех пор эта ошибка переходит из документа в документ, пояснил Карл. Таким образом, у краевого центра есть в запасе около 12 лет, чтобы решить вопрос со строительством нового полигона. Он может появиться в пределах Барнаульской агломерации, объединяющей Новоалтайск, Первомайский и Павловский районы.

Между тем в Алтайском крае до 2030 года должны построить пять предприятий по сортировке и переработке бытовых отходов, их общая стоимость превысит 8 млрд рублей. Пока конкретные места под эти объекты не подобраны, известна только их мощность. Самым ёмким из них станет комплекс «Павловский», мощностью 300 тысяч тонн. Кроме того, появятся комплексы по переработке отходов «Алейский» (100 тысяч тонн), «Бийский» (100 тысяч тонн), «Заринский» (50 тысяч тонн) и «Славгородский» (50 тысяч тонн).

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Тем временем в Общественной палате края готовят альтернативное предложение, сообщил руководитель комиссии ОПАК по экономике и предпринимательству Сергей Тастан. Общественники предлагают создать в крае систему закупочно-заготовительных «экопунктов» для раздельного сбора отходов и извлечения вторсырья. Это позволит меньше загружать полигоны, которых пока остро не хватает. Кроме того, активисты говорят о возможной модернизации действующего полигона в Первомайском районе и строительстве экотехнопарков в Первомайском, Бийском и Алейском районах на уже отведённых участках.

Помимо этого, Сергей Тастан представил дорожную карту по организации комплексной системы обращения с отходами на основе экономики замкнутого цикла, которую разработал совместно с экологами и экономистами. Документ предполагает актуализацию существующей территориальной схемы размещения мест складирования отходов, создание сети экотехнопарков, экопунктов, оборудование контейнерных площадок для дуального раздельного сбора мусора и т.д.

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«Необходимо также доработать краевой закон, касающийся обращения с отходами. Минимум до 50% отходов к 2030 году не должны попадать на полигон — должны перерабатываться. Если мы подойдём к проблеме системно, это позволит региону привлекать инвестиции, участвуя в ряде федеральных программ: «Устойчивое развитие сельских территорий», «Местная инициатива — благоустройство», «Жильё и комфортная городская среда», «Комплексная система обращения с ТКО», «Охрана окружающей среды».

Системный подход, убеждён Сергей Тастан, позволит сделать формирование тарифа на вывоз отходов прозрачным, легко просчитываемым. А в качестве примера успешно работающего экопункта он назвал компанию «Белун», которая несколько лет функционирует на территории посёлка Южного.

Неэффективно для бизнеса, неинтересно для населения

Директор ООО «Экосоюз» (регоператор по обращению с ТКО в Барнаульской зоне) Андрей Кулагин отметил, что одной из проблем в сфере работы с отходами является низкий тариф, а также нормативы. По словам бизнесмена, средние расценки по Алтайскому краю на вывоз мусора — 62 рубля — превосходят только показатели Кабардино-Балкарии, во всех остальных российских регионах они значительно выше. Средняя величина тарифа по стране составляет 95 рублей с человека в месяц. При этом, по мнению Кулагина, и сам норматив по обращению с ТБО — 120 литров в месяц — явно занижен.

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Согласно данным Минприроды, на территории края накоплено около 46,5 млн тонн отходов. Ежегодно 582 тысячи тонн вывозится на полигоны. С 2019 года услуга вывоза ТКО предоставляется жителям региональными операторами. В семи территориальных зонах их определяет региональный Минстрой. Обязательства по созданию и поддержанию в надлежащем состоянии площадок накопления отходов возложены на органы местного самоуправления. Одна из проблем — отсутствие достаточных средств на обустройство во всех населённых пунктах контейнерных площадок. Впрочем, участники дискуссии отметили, что свалки на территории муниципалитетов постепенно сокращаются, сельское население стало привыкать к новым правилам.

При этом внедрение раздельного сбора мусора, считают в Минстрое, может привести к удорожанию услуги для населения на фоне невысокого спроса на вторичную переработку отходов. Общая проблема переработки ТКО, полагают в ведомстве, заключается в отсутствии экономической эффективности для бизнеса.

По итогам дискуссии ОПАК подготовит предложения, как сделать более эффективным систему обращения с ТКО в Алтайском крае. Документ будет направлен в краевое правительство и региональное Заксобрание.