В Алтайском крае построят пять мусороперерабатывающих заводов на 8 млрд рублей

В Алтайском крае до 2030 года построят пять предприятий по сортировке и переработке бытовых отходов — их общая стоимость может превысить 8 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора.

«Обсудили с руководством Алтайского края строительство пяти объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами совокупной мощностью около 600 тысяч тонн в год. Первый проект — самый крупный — это создание комплекса переработки отходов „Павловский“ на 300 тыс. тонн в год. Планируется, что объект будет введён в эксплуатацию до 2024 года и закроет практически половину потребностей региона в мощностях по переработке», — заявил глава РЭО Денис Буцаев.

Новости

Общество Единственный алтайский регоператор, сортирующий мусор, накопил долги и собирается стать банкротом

Также чтобы достичь показателей по нацпроекту «Экология», региону за восемь лет потребуется построить мощности по обработке отходов на 600 тыс. тонн в год. Это станет возможным за счёт возведения комплексов «Алейский», «Бийский» (оба по 100 тысяч тонн в год), а также «Заринский» и «Славгородский» (по 50 тысяч тонн).

Стоимость всех предприятий, необходимых Алтайскому краю, примерно оценивается на сумму более 8 млрд рублей. Их строительство предполагается на основе концессионных соглашений с финансированием за счёт средств, полученных от продажи облигаций РЭО.

«РЭО может обеспечить финансирование до 95% от необходимого объёма инвестиций путём предоставления льготного долгосрочного займа концессионеру за счёт средств, полученных от размещения облигаций РЭО», — добавил заместитель гендиректора РЭО Сергей Королёв.

Новости

Общество Алтайский край вошел в число регионов, признанных отстающими в мусорной реформе

Напомним, что реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объёмы вывозимых на полигоны отходов.

Ранее, 2 июня, в РЭО сообщили, что Алтайский край входит в число отстающих в мусорной реформе. Выяснилось, что регион не достигает плановых показателей по доле утилизации и обработки твёрдых коммунальных отходов на апрель текущего года.