Продажи смартфонов в России упали в два раза

В России продажи смартфонов в марте сократились в два раза, цены на них выросли на 30-50%, а ассортимент снизился. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на компанию-партнёра нескольких производителей электроники.

Так, за неделю с 14 по 20 февраля было продано 744 тысячи устройств, а с 7 по 13 марта — уже около 380 тысяч.

В «М.Видео — Эльдорадо» также отметили, что к концу марта прошёл пик интереса к флагманским смартфонам — люди стали больше интересоваться бюджетными и среднебюджетными моделями.

По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в 2022 году российский рынок смартфонов, вероятнее всего, сократится почти вдвое, примерно до 16 млн аппаратов. В деньгах продажи снизятся примерно на 30%.

Ранее Digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева рассказала, что будет с ценами на электронику в России.