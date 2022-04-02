Эксперт рассказала, что будет с ценами на электронику в России

Digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева заявила, что после сильного рывка цен на рынке электроники происходит очевидный откат до относительно разумных ценовых коридоров. Как сообщает «Прайм», уже сейчас ситуация стабилизируется — некоторые торговцы уже начали снижать цены.

Так, по информации «Ситилинк», одного из крупнейших интернет-ретейлеров, некоторые ноутбуки на фоне укрепления рубля дешевеют на 20%.

«В любом случае отечественный рынок не останется без необходимой техники и электроники, а с учётом сотрудничества с дружественными странами в этом направлении не стоит ожидать повышения цен и дефицита», — подчеркнула Сорвачева.

Напомним, что после начала введения антироссийских санкций странами Запада электроника начала дорожать. В частности, 24 февраля крупная российская сеть DNS подняла цены в среднем на 30%.

Позднее директор DNS Дмитрий Алексеев заявил, что собирается снизить цены на широкий перечень ассортимента.