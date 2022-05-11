Прокуратура проверит Славгородскую ЦРБ после публикации скандального видео из местного морга

Прокуратура проверит Славгородскую ЦРБ после опубликования скандального видео из местного морга. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организовано проведение проверки исполнения законодательства о судебно-медицинской экспертизе, санитарно-эпидемиологического благополучия населения. При подтверждении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — сказано в сообщении.

Напомним, что в опубликованных видеозаписях очевидцы показали тела, которые лежали на полу морга, а также мешок, обнаруженный на улице.

Главврач больницы объяснил, что морг переполнен, а съёмки проводились в разгар рабочего процесса. В мешке на улице, по словам специалиста, лежал мусор.