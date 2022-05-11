Прокуратура проверит Славгородскую ЦРБ после публикации скандального видео из местного морга
При подтверждении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования
Прокуратура проверит Славгородскую ЦРБ после опубликования скандального видео из местного морга. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организовано проведение проверки исполнения законодательства о судебно-медицинской экспертизе, санитарно-эпидемиологического благополучия населения. При подтверждении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — сказано в сообщении.
Напомним, что в опубликованных видеозаписях очевидцы показали тела, которые лежали на полу морга, а также мешок, обнаруженный на улице.
Главврач больницы объяснил, что морг переполнен, а съёмки проводились в разгар рабочего процесса. В мешке на улице, по словам специалиста, лежал мусор.