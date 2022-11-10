Прокурор Алтайского края поручил проверить информацию о недополучении ковидных выплат бийскими медиками

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил подчинённым проверить сведения, размещённые в СМИ о нарушении прав работников больницы в Бийске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В средства массовой информации обратились 70 медицинских работников инфекционного отделения ЦГБ, сообщив о неполучении так называемых „ковидных выплат“. По словам медиков, после выхода с больничного они собирали все необходимые документы, которые были, по их сведениям, утрачены», — рассказала помощник прокурора Алтайского края по связям со СМИ и общественностью Мария Антошкина.

При выявлении нарушений закона прокуроры примут меры по восстановлению прав медицинских работников.

Новости

Новости Бийска В Бийске около 70 медработников горбольницы пытаются добиться ковидных выплат

Напомним, медики заявляли, что собранные ими документы, подтверждающие факты заражения и их болезни, так и не дошли в адрес Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования. Одна из сотрудниц ЦГБ пояснила, что медработники были первым звеном поступления ковидных пациентов в медучреждение. После людей распределяли.

Многие из медиков впоследствии болели коронавирусом, также заражая своих родственников. Однако денег, положенных для медработников в случае заболевания, они не дождались.