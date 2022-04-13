Проспект Социалистический перекроют для проведения музыкального марафона в Барнауле
Перекрытие дороги для движения автомобилей продлится с 15 апреля (09:00) до 16 апреля (24:00)
В Барнауле для проведения музыкального фестиваля перекроют проспект Социалистический. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Перекрытие продлится с 15 апреля (09:00) до 16 апреля (24:00).
«Движение транспорта будет запрещено по всей ширине проезжих частей проспекта Социалистического (от ул. Молодёжной до ул. Мерзликина) и ул. Мерзликина (от проспекта Социалистического до переулка Геблера)», — пояснили в городской администрации.
Напомним, что в Барнауле пройдёт митинг-концерт в поддержку спецоперации. На мероприятии выступит группа Uma2rman, а также Сергей Бобунец (лидер группы «Смысловые галлюцинации»).
Мероприятие состоится 16 апреля.