Проспект Социалистический перекроют для проведения музыкального марафона в Барнауле

В Барнауле для проведения музыкального фестиваля перекроют проспект Социалистический. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Перекрытие продлится с 15 апреля (09:00) до 16 апреля (24:00).

«Движение транспорта будет запрещено по всей ширине проезжих частей проспекта Социалистического (от ул. Молодёжной до ул. Мерзликина) и ул. Мерзликина (от проспекта Социалистического до переулка Геблера)», — пояснили в городской администрации.

Напомним, что в Барнауле пройдёт митинг-концерт в поддержку спецоперации. На мероприятии выступит группа Uma2rman, а также Сергей Бобунец (лидер группы «Смысловые галлюцинации»).

Мероприятие состоится 16 апреля.