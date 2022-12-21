Путин: 150 тысяч мобилизованных находятся в зоне боевых действий

Президент России Владимир Путин заявил, что в рамках мобилизации в ряды Вооруженных сил РФ были призваны 300 тысяч человек. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на коллегии Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.

Путин рассказал, что 150 тысяч из них сейчас проходят подготовку на полигонах, а другая половина находится в зоне боевых действий. Такое количество он назвал достаточным резервом для продолжения ведения спецоперации на Украине.

Вместе с тем президент подчеркнул, что мобилизация выявила проблемы и в России необходимо провести модернизацию системы военкоматов.

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Напомним, что частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября до 31 октября — тогда президент России Владимир Путин объявил о её завершении. В Минобороны подчёркивали, что все мероприятия, осуществляемые в рамках мобилизации, были прекращены.