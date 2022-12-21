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Матвиенко: в новой волне мобилизации в России нет необходимости

Фейки о якобы готовящейся новой волне мобилизации спикер Совфеда назвала инструментом информационной войны

21 декабря 2022, 16:46, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В новой волне мобилизации в России нет необходимости. Как сообщает ТАСС, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Как член Совета безопасности я вам говорю абсолютно искренне — эта тема ни разу не поднималась, её вообще нет сегодня в повестке», — подчеркнула сенатор.

Фейки о якобы готовящейся новой волне мобилизации Матвиенко назвала инструментом информационной войны. По её словам, подобные «новости» создаёт Киев, чтобы оправдать грядущую очередную волну мобилизации на Украине.

Напомним, что частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября до 31 октября — тогда президент России Владимир Путин объявил о её завершении. В Минобороны подчёркивали, что все мероприятия, осуществляемые в рамках мобилизации, были прекращены.

Комментарии 13

  • А где же указ о завершении Частичной мобилизации?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • ...объявил о ее завершении. Я что-то пропустил?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Значит есть.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • А частично объявленная мобилизация была объявлена 21 сентября своевременно или месяца на четыре запоздала?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Как можно верить хохлушке из Шапетовки, отмазовшей своего дитёныша от мобилизации ?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Не верим!!
    21 декабря, Гость   Ответить
  • А зачем мобилизация, если по конашенковским рассказам, потерь мала мала ?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Когда они так часто это повторяют, то точно будет.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Матвиенко из генштаба?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Раз все говорят что не надо,значит скоро будет. Числа 9го января и начнётся, пока все с бодуна
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Тётка родом с Украины ...
    21 декабря, Гость   Ответить
  • слишком часто стали об этом говорить
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Хорошо бы. Это от количества ракет будет зависеть
    22 декабря, Гость   Ответить
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