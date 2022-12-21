Матвиенко: в новой волне мобилизации в России нет необходимости

Фейки о якобы готовящейся новой волне мобилизации спикер Совфеда назвала инструментом информационной войны

21 декабря 2022, 16:46, ИА Амител

Фото: amic.ru

В новой волне мобилизации в России нет необходимости. Как сообщает ТАСС, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Как член Совета безопасности я вам говорю абсолютно искренне — эта тема ни разу не поднималась, её вообще нет сегодня в повестке», — подчеркнула сенатор.

Фейки о якобы готовящейся новой волне мобилизации Матвиенко назвала инструментом информационной войны. По её словам, подобные «новости» создаёт Киев, чтобы оправдать грядущую очередную волну мобилизации на Украине.

Напомним, что частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября до 31 октября — тогда президент России Владимир Путин объявил о её завершении. В Минобороны подчёркивали, что все мероприятия, осуществляемые в рамках мобилизации, были прекращены.