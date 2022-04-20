Путин поддержал идею исполнения гимна и поднятия флага в школах

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Минпросвещения Сергея Кравцова исполнять государственный гимн и поднимать российский флаг в школах. Как сообщает РИА Новости, глава государства уверен, что это «правильно и востребовано».

«Только нужно, чтобы это было сделано достойно. И там, где это невозможно организовать таким образом, лучше пока это перенести», — сказал Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Также глава государства поддержал введение занятий по историческому просвещению в школах для борьбы с дезинформацией.

Напомним, что ранее министр Сергей Кравцов заявил, что с начала следующего учебного года в начале каждой учебной недели в школах будут поднимать триколор и исполнять гимн страны.