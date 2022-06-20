Путин поручил изучить возможность назначения досрочной пенсии многодетным отцам

Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября возможность досрочного назначения пенсии по старости многодетным отцам. Как сообщает РИА Новости, ответственным за доклад назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Напомним, что с 2021 года женщины, родившие и воспитавшие четырех детей до достижения ими возраста 8 лет, могут оформить страховую пенсию по старости при достижении 56 лет.

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Общество Кому и на сколько поднимут пенсии с 1 августа в Алтайском крае

Напомним, что с 1 августа некоторых жителей Алтайского края ждёт повышение пенсий. Индексация затронет тех пенсионеров, которые работали в 2021 году. При этом период работы значения иметь не будет.