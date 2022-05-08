Путин поручил оказать помощь семьям погибших в природных пожарах в Красноярском крае

Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь родственникам погибших во время природных пожаров в Красноярском крае, а также тем, кто потерял жильё. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, глава региона Александр Усс доложил Путину о ситуации с природными пожарами в регионе, а также о действиях, которые предпринимаются для борьбы с ними.

Помимо Усса, доклад Путину представил и исполняющий обязанности главы регионального МЧС Александр Чуприян.

Напомним, массовые природные пожары, тушение которых осложнял сильный ветер, начались в Красноярском крае 7 мая. Огонь охватил 16 населённых пунктов. В некоторых из них пожары уничтожили целые улицы.

По предварительным данным, погибшими считаются пять человек. 17 человек пострадали, 11 госпитализированы.

Пресс-секретарь главы региона Сергей Зыблев рассказал о том, что причиной возгораний стали короткие замыкания, которые возникли из-за обрывов электросетей порывистым ветром.