Природные пожары уничтожают села, а ветер рушит города. Режим ЧС ввели в Красноярском крае

Режим ЧС из-за природных катаклизмов ввели в Красноярском крае. В регионе бушуют природные пожары и пыльная буря.

По информации местных СМИ, местами огонь добрался до населённых пунктов и перекинулся на жилые дома. В МЧС сообщают, что на данный момент горят около 200 строений, несколько пилорам и детский сад, есть погибшие. По уточнённым данным, погибли пять человек. Двое из них — дети, пишут СМИ.

Как отмечает NGS, тяжёлая ситуация складывается в селе Белый Яр, где огонь захватил жилые дома. Жителей села эвакуируют. Также не меньше десятка домов горит в Уяре.

Ситуацию осложняет штормовой ветер, который роняет деревья и конструкции. В одном из городов региона бетонные плиты рухнули на припаркованные автомобили.

Местные журналисты отмечают, что огнём могут быть охвачены несколько дачных кооперативов.

Люди жалуются на то, что из-за дыма в воздухе очень тяжело дышать.

«В Большемуртинском районе горят деревня Лакино и посёлок Большая Мурта, сгорел магазин „Светофор“, под угрозой больница и детский сад, горят жилые дома, пилорамы», — пишут очевидцы.

К помощи пожарным просят привлечь ассенизаторов.

Ранее сообщалось, что из-за природного пожара в Алтайском крае почти полностью сгорело село.