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Путин поручил показать в кинотеатрах фильм о СВО, героизме и борьбе с неонацизмом

Минобороны должно оказать содействие в подготовке кинематографического материала

04 января 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: Kremlin.ru
Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить показ документального кино о специальной военной операции, сообщает РИА «Новости».

«Минкультуры России представить предложения: по обеспечению показа в киносетях отечественного документального кино на темы, посвящённые специальной военной операции, борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии», — говорится в документе.

Срок исполнения — до 1 февраля 2023 года. Также президент поручил Минобороны РФ оказать содействие в подготовке фильма о героизме участников СВО.

«Минобороны России при участии автономной некоммерческой организации „Комитет семей воинов Отечества“ оказать содействие российским документалистам в подготовке кинематографического материала об участниках специальной военной операции, проявивших отвагу, мужество и героизм», — говорится в тексте.

Ранее Путин отметил, что в ходе СВО бойцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования.

Комментарии 3

  • Сколько билет будет стоить ?
    04 января, Гость   Ответить
  • Целыми днями об этом говорят по ТВ и в интернете
    04 января, Гость   Ответить
  • если из серии "лучшие в аду" или клипа "архангел михаил", то только за.
    04 января, Гость   Ответить
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