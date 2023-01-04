Минобороны должно оказать содействие в подготовке кинематографического материала

04 января 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить показ документального кино о специальной военной операции, сообщает РИА «Новости».

«Минкультуры России представить предложения: по обеспечению показа в киносетях отечественного документального кино на темы, посвящённые специальной военной операции, борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии», — говорится в документе.

Срок исполнения — до 1 февраля 2023 года. Также президент поручил Минобороны РФ оказать содействие в подготовке фильма о героизме участников СВО.

«Минобороны России при участии автономной некоммерческой организации „Комитет семей воинов Отечества“ оказать содействие российским документалистам в подготовке кинематографического материала об участниках специальной военной операции, проявивших отвагу, мужество и героизм», — говорится в тексте.

Ранее Путин отметил, что в ходе СВО бойцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования.