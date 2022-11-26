Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Алтайского края

Владимир Путин накануне Дня матери, 26 ноября, присвоил звание «Мать-героиня» семи россиянкам. Среди них оказалась жительница Алтайского края Елена Китаева, сообщает РБК.

В документе отмечается, что звание присвоили «за большие заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства и воспитании детей».

Напомним, президент Путин в августе подписал указ об учреждении в России почётного звания «Мать-героиня». Им награждают россиянок, которые родили и воспитали не меньше десяти детей.

Тем, кому присвоили это звание, положено единовременное денежное поощрение в размере 1 млн рублей.