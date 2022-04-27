Путин: решения по индексации пенсий, пособий и зарплат будут приняты в ближайшее время

Решения по индексации пенсий, соцпособий и зарплат бюджетников будут приняты в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин на встрече с Советом законодателей.

Он также обратился с призывом к парламенту тщательно отработать все механизмы индексации.

«Для практической реализации этого шага прошу парламентариев самым тщательным образом отработать все необходимые поправки и правовые механизмы», — цитирует главу государства РИА Новости.

На прошлой неделе Путин заявил о стабилизации российской экономики.