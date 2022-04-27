Путин: решения по индексации пенсий, пособий и зарплат будут приняты в ближайшее время
Президент призвал парламентариев отработать все поправки и правовые механизмы по этому вопросу
27 апреля 2022, 22:59, Никита Черников
Решения по индексации пенсий, соцпособий и зарплат бюджетников будут приняты в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин на встрече с Советом законодателей.
Он также обратился с призывом к парламенту тщательно отработать все механизмы индексации.
«Для практической реализации этого шага прошу парламентариев самым тщательным образом отработать все необходимые поправки и правовые механизмы», — цитирует главу государства РИА Новости.
На прошлой неделе Путин заявил о стабилизации российской экономики.
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