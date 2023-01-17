Путин внёс в Госдуму законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы

Ранее с таким предложением к главе государства обратился кабмин

17 января 2023, 22:29, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму законопроект, который прекращает действие международных договоров Совета Европы в отношении РФ. Документ находится в электронной базе российского парламента.

Отмечается, что проект зарегистрирован и направлен председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.

Напомним, что ранее кабмин предложил Путину прекратить действие международных договоров Совета Европы. Как отмечал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, в России уже частично не действуют нормы международных договоров СЕ, поскольку закон страны на её территории имеет больший приоритет.

Отметим, что в сентябре 2022 года Россия вышла из Европейской конвенции о защите прав человека, а Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) уже приостановил рассмотрение всех жалоб в отношении РФ.